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Экс-футболист Шевченко поприветствовал решение УЕФА о недопуске команд из России

Бывший капитан сборной Украины Андрей Шевченко в социальных сетях высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — написал украинец.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.

Карпин признался, что не ожидал отмены решения УЕФА по юношеским сборным

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

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