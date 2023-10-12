Бывший капитан сборной Украины Андрей Шевченко в социальных сетях высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — написал украинец.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.