Дасаев высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России

«Тут нечего говорить. Я уже не знаю, какие слова найти. УЕФА ставит себя в неловкое положение. Как можно дать разрешение, а потом его отменить, когда что-то началось? Давление идёт сверху, возможно, первые лица стран тоже нагнетают. Но УЕФА поставил себя в неловкое положение», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.