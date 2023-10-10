Долг «Барселоны» за игроков увеличился до € 207 млн

21 октября «Барселона» представит ассамблее членов клуба официальные отчёты, в которых отмечается, что долг клуба за игроков составляет € 207 млн, сообщает Mundo Deportivo.

© Чемпионат.com

Общий объём инвестиций клуба в трансферы в прошлом году составил € 163,9 млн, что принесло прирост капитала от трансферов в размере € 14,6 млн. Клубу ещё предстоит собрать около € 49 млн за игроков, отданных в аренду за последние годы. К примеру, за аренду Тринкао лиссабонский «Спортинг» должен сине-гранатовым € 13 млн, а «Атлетико» за Антуана Гризманна — € 9 млн.

Долг «Барсы» перед клубами увеличился на 7% — до € 207 млн. Большая часть долга возникла из-за игроков, подписанных в 2022 году. Краткосрочный долг составляет € 89,4 млн, а долгосрочный — € 118 млн.

В своих отчётах «Барса» указывает, что она должна € 16 млн за Френки де Йонга, а также другие небольшие суммы за Нельсона Семедо, Нето (обмен на Яспера Силлессена), Жан-Клера Тодибо, Эмерсона, Хуниора Фирпо и Миралема Пьянича. Все они были куплены под руководством Хосепа Марии Бартомеу.

Под руководством Жоана Лапорты за Рафинью сине-гранатовые всё ещё должны € 62 млн «Лидс Юнайтед». В случае с Ферраном Торресом € 39 млн они должны «Манчестер Сити». А за Роберта Левандовского испанцы должны выплатить € 31 млн «Баварии». За Жюля Кунде они по-прежнему должны € 36 млн «Севилье».