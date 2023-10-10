Исследование: вратари отличаются от остальных футболистов мышлением

Научные данные подтвердили футбольную теорию о том, что мышление успешных вратарей отличается от мышления других игроков на поле. Как пишет The Guardian со ссылкой на исследование ирландских ученых, мозг голкиперов способен быстрее объединять сигналы от разных органов чувств, что, возможно, лежит в основе их уникальных способностей.

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Вратарь - наиболее специализированная позиция в футболе, основная цель вратарей - не позволить сопернику забить гол. Ранее исследования уже выявили различия в физиологических характеристиках между вратарями и другими игроками, но информации о том, обладают ли футболисты на разных позициях разными перцептивными или когнитивными способностями, до сих пор не было.

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Одним из авторов нового исследования выступил Майкл Куинн, бывший вратарь Ирландской премьер-лиги, получающий степень магистра в области поведенческой нейробилогии в Университетском колледже Дублина.

«В отличие от других футболистов, вратари должны принимать тысячи очень быстрых решений, основываясь на ограниченной или неполной сенсорной информации», - рассказал Куинн.

Куинн и его коллеги-исследователи предположили, что эта особенность может зависеть от повышенной способности вратарей комбинировать информацию от разных органов чувств.

Ученые провели серию тестов с участием 60 профессиональных вратарей и других футболистов, изучая разницу в том, как они реагируют на звуки и вспышки света. Это позволило ученым оценить временные рамки, в которые различные сенсорные сигналы сливаются воедино в мозгу участников исследования. Тесты показали, что у вратарей более узкое временное окно по сравнению с другими футболистами.

Вратари также продемонстрировали большую склонность к разделению сенсорных сигналов, что может быть связано с необходимостью принимать быстрые решения на основе визуальной информации и звуков.

«Быть вратарем - это во многом мультисенсорное занятие. Для этого требуется не только визуальная информация, но и слуховая. Иногда они вообще не видят мяч, им просто нужно использовать звуки, чтобы угадать, где он может приземлиться», - заявил психолог Дэвид Макговерн.