Тренер «Зенита» заявил, что Семак во многом похож на молодого Анчелотти

«Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак? Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремлённость. Оба максимально поглощены работой. Можно ли поставить знак равенства между ними? Думаю, да.



Чему я научился у Семака? Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой», — приводит слова Симутенкова Sport24.