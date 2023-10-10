Экс-футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр

Бывший футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр
Бывший футболист «Зенита», «Рубина» и сборной России Александр Бухаров признался в том, что испытывал зависимость от азартных игр. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По словам экс-нападающего, это увлечение появилось у него в возрасте восьми лет.
«В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придет домой и пойдет в душ, чтобы залезть в карман и взять у нее наличку», — расскаал Бухаров.
Бывший футболист заявил, что преодолеть зависимость смог только благодаря лечению в реабилитационном центре для зависимых.
«У меня с первого раза не получилось, понадобилось еще время. Только со второго раза смог», — добавил Бухаров.
Форвард по два раза выиграл чемпионат России с «Зенитом» и «Рубином». В составе национальной сборной страны он забил один мяч в девяти матчах.