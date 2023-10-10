Селюк назвал бессмысленным допуск россиян до международных турниров

«Отмена собственного решения не скажется на имидже УЕФА. Дети, конечно, ни при чём. И это правильно. Но как они смогут поехать на какой-то турнир за границу, где их будут обсуждать и обзывать? Это давление на детскую психику. Проблема не в УЕФА. Если есть страны, которые не хотят играть с Россией, то в допуске нет смысла», – приводит слова Селюка vprognoze.ru.