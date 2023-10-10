Селюк назвал бессмысленным допуск россиян до международных турниров в нынешних условиях
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал действие УЕФА, отменившего свое решение о допуске юниорских сборных России до 17 лет до международных турниров.
«Отмена собственного решения не скажется на имидже УЕФА. Дети, конечно, ни при чём. И это правильно. Но как они смогут поехать на какой-то турнир за границу, где их будут обсуждать и обзывать? Это давление на детскую психику. Проблема не в УЕФА. Если есть страны, которые не хотят играть с Россией, то в допуске нет смысла», – приводит слова Селюка vprognoze.ru.
26 сентября исполком УЕФА допустил мужскую и женскую юниорские сборные России до отбора к чемпионату Европы. По решению, россияне должны были играть домашние матчи на нейтральной территории без национальной символики.
Против допуска россиян выступили сборные восьми стран: Польши, Латвии, Англии, Украины, Дании, Норвегии, Литвы и Швеции.
Отстранение российских команд от турниров УЕФА действует с марта 2022. Президент союза Александр Чеферин заявил, что россияне будут возвращены после окончания СВО на Украине.