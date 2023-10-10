"Рубин" объявил об уходе двух футболистов
Казанский "Рубин" в своих социальных сетях оповестил, что клуб расторг контракты с двумя игроками. С нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым "Рубин" расторг контракт с Мераби Уридией и Максимом Ширяевым.
30-летний Уридия в этом сезоне РПЛ сыграл 4 матча за "Рубин". За это время форвард не смог отличиться результативными действиями. Мераби перешел в казазанский клуб в 2023 году. В Первой лиге игрок забил 2 мяча в составе "Рубина".
Центральный защитник Максим Ширяев сыграл 3 матча в Кубке России. В этих играх игрок получил 1 желтую карточку и не смог отметиться голами или результативными передачами. В предыдущем сезоне Максим поучаствовал в 2 матчах за "Рубин".