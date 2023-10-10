Агент вратаря Проведеля Рава: Иван не может быть вызван в сборную России

Джованни Рава, агент голкипера римского "Лацио" Ивана Проведеля, заявил, что его клиент не может быть вызван в сборную России, передает "Спорт-Экспресс". "Проведель не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ. Иван не может быть вызван в сборную России", - сказал Рава. 10 октября тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер отказался от вызова в сборную России. Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным. Голкипер выступает за "Лацио" с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как "Кьево", "Перуджа", "Эмполи" и "Специя". В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Италии семь матча, пропустив десять мячей.