Матыцин не связывает отмену решения УЕФА о допуске россиян с переходом в Азию

Министр спорта РФ Олег Матыцин полагает, что отмену решения УЕФА о допуске российских юниорских команд не нужно связывать с вопросом возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.

«Не думаю, что это связанные между собой вопросы. Мы знаем, что диалог Российского футбольного союза с руководством УЕФА продолжается, но, конечно, это горький опыт, который надо учитывать в дальнейшей работе», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее на этой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение по допуску мужских и женских сборных России, за которые играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований под своей эгидой. Исполком УЕФА снял вопрос с повестки, так как не было найдено технического решения, позволяющего играть российским командам.