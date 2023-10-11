В сборной Камеруна остались довольны приемом в России

«Мировой уровень организации». В сборной Камеруна остались довольны приёмом в России
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о впечатлениях футболистов и делегации национальной команды от приёма в России перед предстоящим очным матчем.
«Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство — им все нравится.
До прилета мы знали, что в России осенью может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но все хорошо — нас все устраивает. Сегодня сборная Камеруна проведет предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет — это мировой уровень организации», — приводит слова Джунана Sport24.
Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.