«Реал» рассматривает вариант с возвращением Зидана на пост тренера

«У «Реала» есть очень серьезный вариант на случай ухода Анчелотти. Этот вариант откроет двери для перехода Мбаппе в «Реал Мадрид». Тренер, с которым «Реал» контактирует. Зинедин Зидан – самый серьезный вариант на случай ухода Анчелотти, он приблизит Мбаппе к «Мадриду».



Зидан хотел бы вернуться. Все знают о его отношениях с Мбаппе, и это приближает его к «Мадриду», – сказал Альварес.