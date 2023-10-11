Бухаров: на переходе в «Зенит» настоял агент

«Спустя годы переход из «Рубина» в «Зенит» воспринимается как ошибка или как опыт, который должен был случиться? Точно не как ошибка. Я благодарен и счастлив, что у меня сложилась такая карьера. Я поиграл в сборной страны. Становился чемпионом в «Зените», в «Рубине». С ними и с «Ростовом» в Лиге чемпионов играл. Единственное, не довелось поиграть за границей.



Поступали ли предложения? Было предложение от «Вольфсбурга» как раз перед тем, как переходить в «Зенит». Мы играли против них в 1/8 финала Лиги Европы. Уступили, не забили много моментов, но я все равно очень хорошо провел тот матч. Видимо, они меня приметили. Мне агент сказал, что есть такое предложение, но надо переходить в «Зенит».



То есть на переходе в «Зенит» настоял агент? У нас состоялся разговор с Игорем Корнеевым, тогда он был спортивным директором «Зенита». Он говорил: «Ты сейчас заиграешь, а потом мы тебя продадим в Англию, условно, за 35 млн». Так что переход в «Зенит» воспринимался как ступенька к Европе. Очень хотел там играть, потому что смотрел на Павлюченко, Погребняка, которые играли в Англии. Думал, «Зенит» для меня будет трамплином туда, но так не получилось", — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».