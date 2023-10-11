Отец Кузяева: до Мостового Далеру еще работать и работать

«Как я отношусь к тому, что во Франции Далера назвали «Царем»? До этого еще работать и работать. Вот Мостовой был «Царь», и Далеру еще расти до его уровня. Приятно это читать и слышать, но мы будем стараться», — сказал Кузяев-старший.