Бухаров рассказал о критике со стороны Игоря Денисова

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов мог легко предъявить претензии любому футболисту команды, если видел, что кто то недостаточно выкладывается на тренировках, рассказал в интервью «Матч ТВ» экс нападающий «сине бело голубых» Александр Бухаров.

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Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.

— Вы были на пике формы, когда работали с тренерами, которые могли вас жёстко критиковать. Можно ли сказать, что в «Зените» не хватило этого кнута как раз?

— Спаллетти то хвалил. Но в команде жесткая критика присутствовала все равно. Если Игорь Денисов видел, что ты недобегаешь на тренировках, то подходил и серьезно говорил: «Ты что, охренел, что ли?» Не было такого, чтобы кто то плохо тренировался. Мы с друг друга могли спросить. Те же Широков и Зырянов к тебе подходили и могли сказать: «Давай, слышь, соберись». Поэтому все равно мотивация была.

— То есть просто это стечение обстоятельств, что Кержаков был сильнее на тот момент?

— Получилось так. Я хотел уйти оттуда. Уже не играл и позвонил Бердыеву, меня хотели обратно купить, за 8 млн евро. «Зенит” с «Рубином” снова договорились, я полетел в Москву уже. Написал на форуме болельщиков, что возвращаюсь, но в самый последний момент сделка сорвалась.

— Сильно расстроились?

— Да. Уже настроен был, что вернусь домой. Очень хотел вернуться в «Рубин». Определенно, ментально это подкосило. Тогда понял, что уже ни на что не повлияю. Тогда еще больше обиделся на всех.

— У вас было в тот момент желание бросить футбол, раз ничего не получается?

— Так и было. Уже ничего не хотелось, — сказал Бухаров «Матч ТВ».