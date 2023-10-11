КДК РФС дисквалифицировал игрока «Оренбурга» на один матч Кубка России

— Сиваков не мог присутствовать ни в каком виде, но записал видеообращение. Он объяснил, почему так случилось, и сказал, что извинился перед Игнатьевым. Наказание: оставить в силе обязательную дисквалификацию на один матч, а также выписать дополнительную дисквалификацию на один матч условно с испытательным сроком один год, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».