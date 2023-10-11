КДК РФС дисквалифицировал игрока «Оренбурга» на один матч Кубка России

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дополнительно дисквалифицировал защитника футбольного клуба «Оренбург» Михаила Сивакова на один матч ФОНБЕТ Кубка России условно за фол в матче с «Сочи».
На прошлой неделе «Оренбург» в гостях обыграл «Сочи» (2:1) в матче 5 го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В концовке матча Сиваков бы удален за фол против Ивана Игнатьева.
— Сиваков не мог присутствовать ни в каком виде, но записал видеообращение. Он объяснил, почему так случилось, и сказал, что извинился перед Игнатьевым. Наказание: оставить в силе обязательную дисквалификацию на один матч, а также выписать дополнительную дисквалификацию на один матч условно с испытательным сроком один год, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».