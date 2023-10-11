Объявлено, сколько продано билетов на матч Россия – Камерун

РФС реализовал 20 тысяч билетов на товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

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Игра пройдет в Москве 12 октября на «ВТБ Арене», вмещающей 25 716 человек. Матч начнется в 19:00 по местному времени.

Перед игрой Антон Токарев споет рок версию песни «Седьмой лепесток». Также Заслуженный артист РФ, оперный певец Ильдар Абдразаков исполнит гимн России.