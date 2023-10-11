Роналду грозит 99 ударов плетьми за повторное посещение Ирана

Португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде получения 99 ударов плетью. Наказание будет исполнено в том случае, если форвард вновь посетит Иран. Об этом сообщает Index HR.

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По информации источника, причиной такого сурового наказания стало поведение португальца — Роналду обнял и поцеловал иранскую художницу после гостевого матча азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом» (встреча прошла 19 сентября, «Аль-Наср одержал победу со счётом 2:0), нарушив тем самым строгие законы страны.

Стоит отметить, что Фатима (так зовут художницу) — человек с ограниченными возможностями, а также большая поклонница португальского футболиста, потому встреча многое значила для неё. Тем не менее, заочно было принято решение, что португалец должен быть оштрафован на 99 ударов плетью, если он когда-нибудь снова вернется в Иран.