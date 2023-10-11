В «Вест Хэме» заявили, что хотели бы видеть Азара в команде

«Да, Азар бы играл у нас в «Вест Хэме». Я уверен, что если бы он захотел прийти и попробовать свои силы у нас, мы были бы готовы. Я не знаю о мнении главного тренера [Дэвида Мойеса], но я бы определенно хотел поработать с ним», - приводит слова Нолана TalkSport.