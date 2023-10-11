В «Вест Хэме» заявили, что хотели бы видеть Азара в команде
Ассистент главного тренера «Вест Хэма» Кевин Нолан высказался о завершении карьеры нападающего Эдена Азара
Вчера, 10 октября, 32-летний бельгиец объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Да, Азар бы играл у нас в «Вест Хэме». Я уверен, что если бы он захотел прийти и попробовать свои силы у нас, мы были бы готовы. Я не знаю о мнении главного тренера [Дэвида Мойеса], но я бы определенно хотел поработать с ним», - приводит слова Нолана TalkSport.
Также Нолан добавил, что уход Азара в 32 года, это печально, игрок такого класса мог бы играть на высшем уровне еще много лет. печально, в 32 года он решил уйти.
Большую часть своей карьеры Азар провел в лондонском «Челси» (7 лет). В составе синих он провел 352 матча, забил 110 мячей и отдал 92 голевых передачи. В «Челси» Азар дважды выиграл чемпионат Англии (2014/2015, 2016/2017), по разу взял Кубок футбольной лиги (2014/2015) и Кубок Англии (2017/2018), а также дважды выиграл Лигу Европы (2012/2013, 2018/2019).
В 2019 году Азар перешел из «Челси» в «Реал» за 115 млн евро (по данным Transfermarkt), за который в четырех сезонах в сумме отыграл 76 матчей, забил 7 мячей и отдал 12 голевых передач. Со сливочными бельгиец дважды выиграл чемпионат Испании (2019/2020, 2021/2022), а также Лигу чемпионов (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022/2023) и клубный чемпионат мира (2023).