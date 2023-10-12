Камерунец рассказал, как в сборной отнеслись к бутсам Ондуа с флагом России

«Все абсолютно нормально к этому отнеслись. Он же наполовину русский, в этом не было ничего такого. Гаэль очень хорошо говорит на русском. Он доказал нам, что ваш язык не такой уж и сложный и выучить его реально», – сказал Нгамале.