Российский футболист погиб в ДТП

Авария с участием четырех пермских футболистов произошла в ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс служба «Амкара».

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«Футбольный клуб «Амкар Пермь» выражает иcкренние cоболезнования родным и близким Жени Cитникова и молитcя за здоровье Кирилла Кочетова», — говоритcя в cообщении клуба.

Воспитанник и экс-игрок пермского клуба Евгений Ситников скончался на месте. Ему было 33 года. Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных повреждений.