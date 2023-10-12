Четыре футболиста из Второй лиги попали в ДТП, один из них погиб

Футболист нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» Евгений Ситников погиб в ДТП в возрасте 33 лет. Как сообщает пресс-служба ФК «Амкар Пермь», авария произошла минувшей ночью на трассе Пермь — Екатеринбург.

© Пресс-служба ФК "Амкар Пермь"

Отмечается, что в попавшем в аварию автомобиле находились четыре футболиста Второй лиги. Кроме Ситникова в аварии пострадал его одноклубник Кирилл Кочетов, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Еще два игрока нижнетагильского клуба, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, получили травмы различной степени тяжести.

«Амкар» выразил соболезнование родным и близким Ситникова. Пресс-служба клуба «Уралец-ТС» во «ВКонтакте» также выразила соболезнования родным погибшего и добавила, что Кочетов сейчас находится в коме — за его жизнь борются врачи.