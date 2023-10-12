Экс-тренеру "Лестера" диагностировали рак

Шекспиру 59 лет, он был ассистентом главного тренера "Лестера" с 2008-го по 2010-й, с 2011-го по 2017-й и в 2023 году. Работая на посту помощника главного тренера "Лестера" итальянца Клаудио Раньери он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. В 2017 году Шекспир провел 26 матчей в качестве главного тренера команды, впервые в истории вывел ее в четвертьфинал Лиги чемпионов.