Экс-тренеру "Лестера" диагностировали рак

Английскому тренеру Крейгу Шекспиру, в 2017 году возглавлявшему футбольный клуб "Лестер", диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Ассоциацию менеджеров лиги (LMA).
В сообщении говорится, что болезнь выявили недавно. Шекспир проходит курс лечения.
Шекспиру 59 лет, он был ассистентом главного тренера "Лестера" с 2008-го по 2010-й, с 2011-го по 2017-й и в 2023 году. Работая на посту помощника главного тренера "Лестера" итальянца Клаудио Раньери он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. В 2017 году Шекспир провел 26 матчей в качестве главного тренера команды, впервые в истории вывел ее в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Шекспир также работал в английских "Вест Бромвиче", "Халл Сити", "Эвертоне", "Уотфорде", "Астон Вилле" и "Норвиче". В 2016 году он был ассистентом главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, но покинул штаб национальной команды, когда ее наставником назначили Гарета Саутгейта.