Рианчо ответил, зависит ли будущее Карпина от результата товарищеских игр

Рианчо уверен, что будущее Карпина в сборной России не зависит от результатов товарищеских игр
Результат товарищеского матча против сборной Камеруна не должен повлиять на будущее главного тренера национальной команды России Валерия Карпина, считает испанский специалист Рауль Рианчо.
В четверг сборная России сыграет товарищеский матч с командой Камеруна на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Встреча начнется в 19:00 (мск) и будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
— То, что сборная России проведет матч с Камеруном — отличная новость для игроков и болельщиков команды. Практика просто необходима — как для футболистов, так и для тренеров. Тем более что у Камеруна достаточно сильная команда, хорошие игроки. Что касается Карпина, то я не думаю, что его будущее в сборной зависит от товарищеского матча. Судить о результатах работы по товарищеским играм не совсем правильно. Если Россия будет участвовать в каком то турнире — это будет другое дело, — приводит «РБ Спорт» слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо.