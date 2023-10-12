Рианчо ответил, зависит ли будущее Карпина от результата товарищеских игр

— То, что сборная России проведет матч с Камеруном — отличная новость для игроков и болельщиков команды. Практика просто необходима — как для футболистов, так и для тренеров. Тем более что у Камеруна достаточно сильная команда, хорошие игроки. Что касается Карпина, то я не думаю, что его будущее в сборной зависит от товарищеского матча. Судить о результатах работы по товарищеским играм не совсем правильно. Если Россия будет участвовать в каком то турнире — это будет другое дело, — приводит «РБ Спорт» слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо.