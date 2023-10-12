Хенесс раскритиковал Тухеля за публичные претензии к составу «Баварии»

«Эти заявления – настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления – нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины.



Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав вовсе не скуден», – приводит слова Хёнесса аккаунт в соцсети Х (ранее Twitter) Bayern&Germany.