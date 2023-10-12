Сборная России одержала победу над Камеруном

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов отличился на 40-й минуте, добив мяч после своего же удара. Россияне смогли ещё дважды отправить мяч в сетку ворот Камеруна, однако оба гола были отменены из-за офсайда.

До этого матча команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.