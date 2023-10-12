Дюков ответил на претензии президента РПЛ по судейству
Глава Российской премьер лиги (РПЛ) Александр Алаев мог бы обратиться с вопросом по судейству напрямую, а не через «Матч ТВ», заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В понедельник Алаев заявил «Матч ТВ», что последние решения экспертно судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дискредитировали орган в текущем его составе.
В состав ЭСК РФС входят: Павел Каманцев (председатель, без права голоса), Николай Иванов, Равшан Ирматов, Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр и Олег Соколов (без права голоса). Также Алаев говорил «Матч ТВ», что клубы РПЛ хотят встречи с главой судейского комитета Милорадом Мажичем, так как они платят судьям гонорары.
— У Алаева есть вопросы к людям, отвечающим за судейство. Их можно было задать напрямую, а не через СМИ. Теперь этот контакт есть, он прямой, — передает слова Дюкова корреспондент «Матч ТВ».