Зидан может вновь возглавить «Реал»
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может вернуться в мадридский клуб. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес .
Французский специалист является основным кандидатом на смену нынешнему тренеру «сливочных» Карло Анчелотти, который продолжит карьеру в сборной Бразилии.
Французский специалист тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.
Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока «Реала» в 2002 году.
Издание France Bleu сообщало, что Зидан может возглавить французский «Марсель». Зидан дал понять, что готов стать главным тренером «Марселя», если клубом завладеют шейхи из Саудовской Аравии.