Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча отбора на ЧМ‑2026
Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Эпизод произошел во втором тайме после словесной перепалки. Месси, проходя мимо Санабрии, что то сказал ему, после чего парагваец плюнул в сторону оппонента.
Аргентинцы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Николаса Отаменди. Месси вышел на поле на 53 й минуте и не отметился результативными действиями.
Сборная Аргентина набрала 9 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, Парагвай с 1 баллом идет на восьмой строчке.
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