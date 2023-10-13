Экс-игрок ЦСКА Карпов отреагировал на жесткую шутку Березуцкого

«Я такого в свой адрес не слышал, а «Коммент шоу», если честно, не смотрю. Такие шутки мимо я не пропустил бы, запомнил бы точно», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.