Сбежавший в Россию украинский футболист может перейти в петербургский клуб

Игрок «Шахтёра», который не вернулся на Украину, может перейти в «Звезду» из Петербурга
Полузащитник «Шахтера» Александр Распутько, который не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии, может продолжить карьеру в «Звезде» из Санкт-Петербурга, информирует Tribuna.com, ссылаясь на информацию главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова.
Согласно сведениям источника, Распутько очень хотели видеть в «Звезде», ведь в тренерский штаб этой команды входит чемпион Украины в составе «Шахтера» Геннадий Зубов, который в свое время провел 29 матчей за сборную Украины.
Источник также подтвердил, что Распутько находится на территории России.
Ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему не доплачивают.