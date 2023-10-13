Сбежавший в Россию украинский футболист может перейти в петербургский клуб

Полузащитник «Шахтера» Александр Распутько, который не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии, может продолжить карьеру в «Звезде» из Санкт-Петербурга, информирует Tribuna.com, ссылаясь на информацию главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова.

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Согласно сведениям источника, Распутько очень хотели видеть в «Звезде», ведь в тренерский штаб этой команды входит чемпион Украины в составе «Шахтера» Геннадий Зубов, который в свое время провел 29 матчей за сборную Украины.

Источник также подтвердил, что Распутько находится на территории России.