Ондуа рассказал, что мог перейти в чемпионат России
Полузащитник сборной России, который прошел школы «Локомотива» и ЦСКА Гаэль Ондуа рассказал об интересе со стороны российских команд.
«Да, были предложения, но у меня был больше интерес сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас мы вот играем в Лиге Европы. Это очень здорово. Каждый футболист хочет сыграть на таком уровне. Получилось, что сейчас я играю. Посмотрим, что будет потом. Может быть, зимой вернусь домой. Не знаю, что будет.
Это пока тайна. Были и клубы из Москвы. Но пока ничего больше вам не скажу на этот счет», – приводит слова Ондуа «Советский спорт».
Ондуа всегда выходит на международные матчи с флагами и России, и Камеруна. Он считает Россию своим домом. Футболист отлично говорит на русском языке и считает своими близкими друзьями братьев Миранчуков.
Вчера, 12 октября, он вышел на поле против сборной России в основном составе. Но результативными действиями не отметился.