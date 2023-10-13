Ондуа рассказал, что мог перейти в чемпионат России

«Да, были предложения, но у меня был больше интерес сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас мы вот играем в Лиге Европы. Это очень здорово. Каждый футболист хочет сыграть на таком уровне. Получилось, что сейчас я играю. Посмотрим, что будет потом. Может быть, зимой вернусь домой. Не знаю, что будет.



Это пока тайна. Были и клубы из Москвы. Но пока ничего больше вам не скажу на этот счет», – приводит слова Ондуа «Советский спорт».