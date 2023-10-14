Казахстан проиграл сборной Дании в матче квалификации Евро-2024

Сборная Дании одержала победу над командой Казахстана (3:1) в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

В Копенгагене только что завершилась очередная игра квалификации Евро-2024. Там местная сборная Дании сыграла против команды Казахстана. Хозяева одержали победу со счетом 3:1. У скандинавского коллектива забитыми мячами отметились Йонас Винд (36) и Роберт Сков (45+2, 48). Гости ответили лишь точным ударом в исполнении Яна Вороговского (58).