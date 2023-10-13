В «Звезде» отреагировали на слухи о присоединении сбежавшего игрока «Шахтера»

Санкт петербургский футбольный клуб «Звезда» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что игрок донецкого «Шахтера» Александр Распутько, который не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена», может перейти в российскую команду.

По данным украинских СМИ и Telegram каналов, 19 летнего футболиста не оказалось на борту самолета, который вез игроков с матча, и Распутько мог сбежать в Россию. Точное местонахождение полузащитника неизвестно. Кроме того, он удалил из своих соцсетей все фотографии. Также в прессе сообщалось, Распутько может стать игроком «Звезды», которая выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола.