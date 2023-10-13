Молодежная сборная России переиграла «Палмейрас»

Молодежная сборная России из игроков 2004 – 2005 годов рождения одержала победу в товарищеском матче с «Палмейрасом» U20. Встреча прошла в Сан-Паулу и завершилась со счетом 3:1.

По информации пресс-атташе молодежки Никиты Павлова для «Матч ТВ», встреча команды с «Палмейрасом» могла сорваться из-за погодных условий. За день до матча на Сан-Паулу нашел тропический ливень, из-за чего могло ухудшиться состояние поля.

В данный момент молодежная сборная России находится в турне по Бразилии. В четверг, 12 октября, команда вничью сыграла с «СКА Бразил» U20. Матч завершился со счетом 2:2.