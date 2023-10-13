Доминико Тедеско досрочно вывел сборную Бельгии в финальную часть Евро-2024

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы F, где встретились сборные Австрии и Бельгии. Команды играли на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Бельгия одержала трудовую победу над Австрией со счётом 3:2.

В самом начале матча, на 12-й минуте, Доди Лукебакио с передачи Тимоти Кастаня открыл счёт в матче, выведя Бельгию вперёд. Во втором тайме, на 55-й минуте, Лукебакио смог вновь поразить ворота хозяев, оформив дубль и удвоив преимущество своей команды. Вскоре, на 58-й минуте, Ромелу Лукаку довёл счёт матча до разгромного. Однако на 73-й минуте Конрад Лаймер помог Австрии отыграть один мяч, а на 84-й минуте Марсель Забитцер успешно реализовал пенальти, но этого не хватило для того, чтобы отыграться, — Бельгия одержала трудовую победу со счётом 3:2.