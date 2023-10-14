Словения разгромила Финляндию в матче квалификации Евро-2024
Сборная Словении обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. В Любляне 14 октября состоялся очередной матч квалификации Евро-2024. В рамках него сборная Словении сыграла против Финляндии.
Хозяева одержали разгромную викторию над скандинавской командой. Итоговой счет – 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Беньямин Шешко (16, 28) и Эрик Янжа (93).
Благодаря сегодняшнему результату Словения набрала 16 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Финны с 12 очками остались на четвертой строчке.