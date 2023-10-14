Роналду: очень рад помочь Португалии пробиться на Евро

"Мы на Евро-2024. Очень рад помочь Португалии пробиться еще раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе", - написал Роналду.

В отборочном матче Евро-2024 Португалия обыграла Словакию. В составе победителей отметились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который оформил дубль. За Словакию отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка. Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 21 очко. Словакия занимает второе место, набрав 13 баллов. В следующем туре Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Словакия встретится с Люксембургом.