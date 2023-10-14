Владимир Ивич признан лучшим тренером месяца в РПЛ во второй раз подряд

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером месяца в Российской Премьер-Лиге во второй раз подряд. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Сербский специалист уже получал эту награду за июль-август, теперь получил и за сентябрь.