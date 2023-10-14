Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы C, где встретились сборные Украины и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Славко Винчичем (Словения). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Украина одержала минимальную победу над Северной Македонией со счётом 2:0.

В первом тайме, на 30-й минуте встречи полузащитник номинальных хозяев Георгий Судаков с передачи Александра Зинченко смог поразить ворота Северной Македонии, открыв счёт в матче и выведя сборную Украины вперёд. В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте Александр Караваев с передачи Романа Яремчука забил второй гол Украины в матче, установив окончательный счёт — 2:0, уверенная победа сборной Украины.