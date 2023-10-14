Мостовой: Дзюба поиграет еще три года, РПЛ - лига пешеходов

«Дзюба бережется в начале сезона. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит. До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — сказал Мостовой.