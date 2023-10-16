Иранский игрок в пляжный футбол выразил сожаление из‑за отстранения сборной России

— Сборная России — чемпион мира. Если бы у команды был шанс выступить на турнире в Дубае, то она могла бы быть в тройке сильнейших. Мы видим, как важен пляжный футбол в России, как вы этим занимаетесь. В России самые сильные команды в мире.



Жаль, что из за санкций Россия не может принимать участие в международных турнирах. Надеемся, что скоро проблема будет решена. Для нас важно играть и с российскими клубами, и со сборной, — сказал Бехзадпур «Матч ТВ».