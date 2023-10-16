Иранский игрок в пляжный футбол выразил сожаление из‑за отстранения сборной России и клубов
Вратарь иранского «Голсапуша» Хамид Бехзадпур заявил «Матч ТВ», что считает сборную России по пляжному футболу одной из лучших команд мира, отметив, что для него важно играть против российских клубов.
«Голсапуш» в воскресенье переиграл сенегальский клуб «Йофф» со счетом 9:4 в матче за пятое место Московского международного кубка. Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в чемпионате мира, который пройдет в феврале в Дубае (ОАЭ).
— Сборная России — чемпион мира. Если бы у команды был шанс выступить на турнире в Дубае, то она могла бы быть в тройке сильнейших. Мы видим, как важен пляжный футбол в России, как вы этим занимаетесь. В России самые сильные команды в мире.
Жаль, что из за санкций Россия не может принимать участие в международных турнирах. Надеемся, что скоро проблема будет решена. Для нас важно играть и с российскими клубами, и со сборной, — сказал Бехзадпур «Матч ТВ».