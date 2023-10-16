Валерий Карпин объяснил ничью России в игре с Кенией

«Начали первые минуты хорошо: всё получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счёт по игре», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.