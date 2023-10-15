Шахматист Томашевский поддержал тренера «Спартака» Абаскаля

«Мне нравится, как работает Абаскаль. Всё-таки хочется, чтобы ему дали побольше шансов. В нашем клубе любят тренера возводить на какой-то пьедестал. В итоге одни начинают его ненавидеть, а другие – поддерживать. Не хочется такого снова, хочется, чтобы тренеру дали нормально и спокойно работать, дали элементарной стабильности, чтобы специалист мог исправить ситуацию», — сказал Томашевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.