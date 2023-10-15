Беларусь упустила победу над Швейцарией на последних минутах

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретились сборные Швейцарии и Беларуси. Игра прошла в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Швейцария вырвала ничью на последних минутах встречи, счёт матча — 3:3.

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В первом тайме, на 29-й минуте, нападающий хозяев Шердан Шакири открыл счёт в матче, выведя Швейцарию вперёд. Во втором тайме, на 61-й минуте Макс Эбон поразил ворота хозяев, сравняв счёт в матче. Вскоре, на 69-й минуте, Денис Поляков забил второй гол белорусов в матче, выведя свою команду вперёд. В концовке, на 84-й минуте, Дмитрий Антилевский удвоил преимущество Беларуси в матче. Однако на 89-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. Почти моментально, на 90-й минуте, Зеки Амдуни сравнял счёт во встрече и установил окончательный счёт матча — 3:3, результативная ничья.