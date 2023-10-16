Генсек РФС назвал приоритет организации

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о ситуации с допуском сборной России U 17 на международные турниры и отметил, что выступление российских сборных и клубов в официальных соревнованиях УЕФА является приоритетом для РФС.

© Матч ТВ

Исполком УЕФА 26 сентября обратился к руководству союза с просьбой предложить решение, которое позволило бы восстановить в правах российские национальные команды U 17 и младше (как девушек, так и юношей). По сведениям СМИ, 10 октября УЕФА отказался от идеи возвращения российских юношеских сборных на турниры, так как невозможно найти «техническое решение, позволяющее допустить российские команды». Запрет на участие сборных России всех возрастов в международных турнирах действует с февраля 2022 года.

Видео дня

— Как оцените ситуацию с допуском сборной России U 17 к международным матчам?

— На этот счет есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки.

— Когда может быть принято решение?

— Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что то в этом плане отменено. Но это не так.

— Но бойкоты ряда стран как то повлияли на ситуацию. Вы их ожидали?

— Какого то резонанса ожидали, удивлением ситуация не стала.

— Ситуация в целом влияет на решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию?

— Как она должна повлиять, если УЕФА принимает решение отработать сценарий о привлечении пусть одной сборной, но к своим соревнованиям. Если делается позитивный шаг, как он может восприниматься? Только позитивно.

— То есть приоритет для РФС — это УЕФА?

— Мы являемся членами УЕФА. И наш приоритет — играть в официальных соревнованиях УЕФА. И сборной, и клубами. УЕФА является сильнейшей конфедерацией в мире. Для своего ребенка вы же наверняка желаете лучшей судьбы? Вот и РФС желает того же для российского футбола. И старается сделать все, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные моменты.

— В ситуации с бойкотами УЕФА мог бы занять более жесткую позицию в отношении тех стран, которые не хотят играть со сборной России U 17?

— Вы же не знаете какую позицию она заняла или займет. К слову, решения УЕФА по поводу сборной России U 17 были бы бессмысленны без решений ФИФА. Это тоже важный шаг, который является результатами работы РФС. Причем, работы не простой, — приводит слова Митрофанова корреспондент «Матч ТВ».