Хорватия неожиданно проиграла Уэльсу в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы D встретились сборные Уэльса и Хорватии. Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Уэльс неожиданно обыграл Хорватию со счётом 2:1.

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Первый тайм команды провели без забитых мячей. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Гарри Уилсон с передачи Дэвида Брукса открыл счёт в матче, выведя Уэльс вперёд. Вскоре, на 60-й минуте, Гарри Уилсон с передачи Дэниела Джеймса забил свой второй мяч во встрече, офомив дубль и удвоив преимущество хозяев. На 75-й минуте Марко Пашалич отыграл один мяч, но этого было недостаточно — Хорватия неожиданно проиграла Уэльсу со счётом 1:2.