Марко Верратти рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

«Я верю, что перед уходом из футбола вернусь домой, чтобы поиграть за «Пескару». Я хочу сделать это для семьи и друзей. Сейчас я регулярно смотрю матчи команды по телевизору», – приводит слова Верратти сайт журналиста Альфредо Педуллы.