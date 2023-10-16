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Отец бежавшего из Украины футболиста раскрыл его планы

Отец футболиста украинского «Шахтера» Александра Распутько Юрий раскрыл планы спортсмена на будущее. Его слова приводит Regnum.

Отец бежавшего из Украины футболиста раскрыл его планы
© Lenta.ru

«Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке», — заявил Распутько-старший.

Он отметил, что в России футболисту будет безопаснее, однако не стал говорить о причинах отъезда сына с Украины.

Источник: украинский футболист сбежал в Россию после матча ЮЛЧ за "Шахтер"

13 октября стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

В «Шахтере» заявили, что направили ему официальное письмо с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. В клубе подчеркнули, что если бы были предпосылки к бегству, игрок остался бы на Украине и не поехал на матч за границу.

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