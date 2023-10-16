Тренер Мисников рассказал о патриотических чувствах сбежавшего в РФ Распутько

«Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства. Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали. Думаю, что он тоже в душе переживал, но, может быть, не показывал этого. По любому он переживал из за такой ситуации. Думаю, он испытывал стресс и из за переезда в Киев», — сказал Мисников.