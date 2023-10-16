Тренер Мисников рассказал о патриотических чувствах сбежавшего в РФ Распутько

Первый тренер Распутько о побеге игрока «Шахтера» в Россию: у него патриотические чувства
Валерий Мисников, первый тренер сбежавшего из украинского «Шахтера» футболиста Александра Распутько, в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника.
«Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства. Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали. Думаю, что он тоже в душе переживал, но, может быть, не показывал этого. По любому он переживал из за такой ситуации. Думаю, он испытывал стресс и из за переезда в Киев», — сказал Мисников.
13 октября сообщалось, что Александр Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.
Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.
Tribuna.com, со ссылкой на информацию главного редактора «Профутбол Digital» Владимира Зверова до этого сообщала, что Распутько может стать игроком петербургской «Звезды».